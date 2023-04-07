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Сумчанка стала другою на чемпіонаті України з паверліфтингу
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Сумчанка стала другою на чемпіонаті України з паверліфтингу

Олександр Качанов Анна Скрипняк
  
Сумчанка стала другою на чемпіонаті України з паверліфтингу
Фото Павла Могільникова

Чемпіонат України з паверліфтингу серед студентів вищих навчальних закладів триває у Львові. Участь у ньому беруть і студенти вишів Сумщини. Представниця СумДУ Яна Ніколаєнко стала другою у своїй ваговій категорії.

"Яна присіла зі штангою 80 кг, у жимі лежачі показала результат 52,5 кг, у становій тязі 102,5 кг піднявши у сумі 235 кг", - розповів Суспільному віцепрезидент федерації паверліфтингу Сумської області Павло Могільников.

Таким чином, вона здобула срібло у ваговій категорії до 52 кг.

Підготували спортсменку до змагань Іван Каптілов та Павло Могільников.

Що відомо

  • Павло Джураєв з Кролевця став чемпіоном України з класичного паверліфтингу серед юнаків. Павло встановив два рекорди України.

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