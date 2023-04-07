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У Щербанівській ТГ на Полтавщині до Великодня збирають смаколики для воїнів
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У Щербанівській ТГ на Полтавщині до Великодня збирають смаколики для воїнів

Катерина Зозуля Лілія Пархоменко
  
У Щербанівській ТГ на Полтавщині до Великодня збирають смаколики для воїнів
Фото: pexels.com

У шести закладах Щербанівської громади збирають продукти для військових. Їх планують передати до Великодня. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інформації та організаційної роботи громади Анна Півень.

За її словами, збирають те, що люди поклали б і собі у великодній кошик. Це, зокрема, паски, м’ясні вироби тощо. Не варто приносити яйця та продукти, що можуть швидко зіпсуватися. Також прийматимуть вироби від дітей – малюнки, листівки, патріотичні браслети тощо.

Усе зібране планують передати підрозділу районної тероборони, які перебувають на бойових позиціях, каже Анна Півень.

Приносити продукти можна на шість пунктів у громаді:

  • Розсошенська гімназія (село Розсошенці, вулиця Шкільна, 18);
  • Щербанівський ліцей (село Щербані, вулиця Центральна, 2);
  • Горянська філія (село Гора, вулиця Нова, 1А);
  • Приміщення колишньої Тростянецької сільської ради (село Великий Тростянець, вулиця Центральна, 9);
  • Будинок культури (село Щербані, вулиця Перемоги, 10);
  • Бібліотека (село Нижні Млини, вулиця Кучеренка, 196А).

Збір триватиме до 11 квітня, після цього смаколики та дитячі малюнки передадуть бійцям.

Що відомо

  • Вперше такий збір продуктів для військових підрозділу районної тероборони у Щербанівській громаді організували до Нового року.

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