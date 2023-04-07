У Вищому суді міста Ниш у Сербії 6 квітня відбулося засідання у справі Андрія Наумова, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Наумова, який втік з України 23 лютого 2022 року, у Сербії підозрюють у відмиванні великих сум іноземної валюти.

Про це повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що в автомобілі Наумова знайшли 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів. Сам Наумов заявив, що ці гроші "належать його родині": він нібито позичив у бізнес-партнера понад 700 тисяч євро, щоб відкрити телеканал.

Водночас за версією батька Наумова, на ці кошти родина збиралася купити будинок у Туреччині та переїхати туди.

Сербська поліція підозрює ексгенерала у відмиванні коштів, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Станом на зараз рішення ще не прийнято, розгляд справи у суді продовжиться у травні.

Що відомо про діяльність Андрія Наумова в Україні

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисяч євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.