"Врятовано життя": у Вінниці провели першу пересадку серця

У Вінниці провели першу трансплантацію серця. Виконали її в обласній лікарні імені Миколи Пирогова з колегами Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова.

Фото: Ярослав Хребтій

З власних джерел Суспільному стало відомо про те, що донором був 52-річний чоловік, який загинув від інсульту, його родина дала дозвіл на донацію.

Отримав серце 42-річний пацієнт.

Фото: Ярослав Хребтій

"Ми це зробили! Перша трансплантація Серця на Вінниччині виконана у Вінницькій обласній клінічній лікарні. Знаковий день для медицини та хірургії області. Сьогодні відбулись трансплантації серця реципієнту від померлого донора. Врятовано життя. Це результат титанічної майже дворічної роботи цілої команди. Ми знали, що ми йшли правильним шляхом, ми знали, що у нас все вийде, ми рухались вперед, не дивлячись на помилки та невдачі, ми вірили у наш успіх", - написав на своїй сторінці хірург Ярослав Хребтій.

За останні 3 місяці трансплантологією Вінниччини пересаджено 3 нирки і серце. Про це Суспільному розповів Ярослав Мостович.

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