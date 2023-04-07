На Донеччині загинув сержант зі Змієва

У боях з російськими загарбниками 4 квітня загинув 47-річний житель міста Зміїв Олександр Герік.

Про це повідомили у Зміївській міськраді.

"Олександр служив командиром стрілецької роти, молодшим сержантом. Він загинув під час евакуації після російського обстрілу в районі Оріхово-Василівки Донецької області. 7 червня військовому мало б виповнитися 48 років", — йдеться у повідомленні.

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