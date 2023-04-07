Щонайменше 21 населений пункт Харківщини потрапив під обстріли РФ — Генштаб

Російські військові обстріляли щонайменше 21 населений пункт Харківщини. Зокрема, Вільхуватку, Дворічну, Тополі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 7 квітня.
На слобожанському напрямку під обстріли російської армії потрапили:
- Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне;
На куп’янському напрямку зазнали ударів:
- Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове.
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