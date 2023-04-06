У Луцьку відкрили виставку картин у техніці левкасу "Український ґрунт"

У Галереї мистецтв у Луцьку відкрили виставку "Український ґрунт". Свої роботи представили вісім художників. Всього відвідувачі зможуть побачити 40 мистецьких творів, – розповіла Суспільному кураторка імпрези, художниця Катерина Ганейчук.
Усі твори глядачі побачать вперше, – каже художниця Наталія Мелесь. Жінка народилась у Луцьку, живе та працює у Києві. На виставці презентує дві роботи, створені у 2014 році "І буде життя" та "Світло".
Художниця малює картини на левкасі. Каже: нині мало митців використовують цю техніку.
"Левкас – це спеціальний ґрунт, який наноситься на дошку, перед написанням образа. Левкас використовували у середньовічному іконописі. Я готую левкас сама: варю крейду та технічний желатин. Процес триває тиждень", – розповідає художниця.
Зі слів Катерини Ганейчук, це друга виставка левкасів на Волині. До участі запросили художників, які працюють в різних регіонах України, але родом з Волині.
Художниця розповідає, що під час організації виставки намагалися максимально показати, як і на чому можна використовувати левкас: "Тут класичні іконописні дошки, фанера, просторові роботи, основу яких складає металевий прут. Я презентую картину "Я є любов" та інсталяцію "Назавжди вільний", де левкас поєднаний із вибійкою на тканому старовинному полотні".
Наталія Сацик створює сучасні ікони. На виставці презентує "Лік Христа". "Ця робота наближена до класичної ікони, поліптих "Хрест, алегорія життя", який складається з шести картин та інсталяцію "Вісники", це — левкас у пластиці", – говорить вона.
Художниця Оксана Свіжак презентує три роботи. Вони виконані на дерев’яних дошках, які колись використовувались у побуті. "На них сліди людської праці, як от, наприклад, на старій кришці від діжі, де зображена "Чаша", – розповіла художниця.
Виставка картин на левкасі у галереї мистецтв триватиме до кінця квітня.
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