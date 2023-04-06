У Луцьку відкрили виставку картин у техніці левкасу "Український ґрунт"

У Галереї мистецтв у Луцьку відкрили виставку "Український ґрунт". Свої роботи представили вісім художників. Всього відвідувачі зможуть побачити 40 мистецьких творів, – розповіла Суспільному кураторка імпрези, художниця Катерина Ганейчук.

Усі твори глядачі побачать вперше, – каже художниця Наталія Мелесь. Жінка народилась у Луцьку, живе та працює у Києві. На виставці презентує дві роботи, створені у 2014 році "І буде життя" та "Світло".

Картина Наталії Мелась "І буде життя". Фото: Суспільне Луцьк

Художниця малює картини на левкасі. Каже: нині мало митців використовують цю техніку.

"Левкас – це спеціальний ґрунт, який наноситься на дошку, перед написанням образа. Левкас використовували у середньовічному іконописі. Я готую левкас сама: варю крейду та технічний желатин. Процес триває тиждень", – розповідає художниця.

Художниця Наталія Мелась з картиною виконаною у техніці левкас "Світло". Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Катерини Ганейчук, це друга виставка левкасів на Волині. До участі запросили художників, які працюють в різних регіонах України, але родом з Волині.

Художниця розповідає, що під час організації виставки намагалися максимально показати, як і на чому можна використовувати левкас: "Тут класичні іконописні дошки, фанера, просторові роботи, основу яких складає металевий прут. Я презентую картину "Я є любов" та інсталяцію "Назавжди вільний", де левкас поєднаний із вибійкою на тканому старовинному полотні".

Художниця Катерина Ганейчук з інсталяцією "Назавжди вільний". Фото: Суспільне Луцьк

Наталія Сацик створює сучасні ікони. На виставці презентує "Лік Христа". "Ця робота наближена до класичної ікони, поліптих "Хрест, алегорія життя", який складається з шести картин та інсталяцію "Вісники", це — левкас у пластиці", – говорить вона.

Частина роботи "Лік Хреста" Наталії Сацик. Фото: Суспільне Луцьк

Художниця Оксана Свіжак презентує три роботи. Вони виконані на дерев’яних дошках, які колись використовувались у побуті. "На них сліди людської праці, як от, наприклад, на старій кришці від діжі, де зображена "Чаша", – розповіла художниця.

Кришка від діжі стала елементом мистецтва від художниці Оксани Свіжак. Фото: Суспільне Луцьк

Виставка картин на левкасі у галереї мистецтв триватиме до кінця квітня.

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