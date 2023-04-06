ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Луцьку відкрили виставку картин у техніці левкасу "Український ґрунт"
КУЛЬТУРАВИСТАВКАРегіони

У Луцьку відкрили виставку картин у техніці левкасу "Український ґрунт"

Богдана Шевчук
  
У Луцьку відкрили виставку картин у техніці левкасу &quot;Український ґрунт&quot;
Картина художниці Анни Сівохи "Благовіщення", яка представлена на виставці у Луцьку, 7 квітня 2023 рік. Фото: Суспільне Луцьк

У Галереї мистецтв у Луцьку відкрили виставку "Український ґрунт". Свої роботи представили вісім художників. Всього відвідувачі зможуть побачити 40 мистецьких творів, – розповіла Суспільному кураторка імпрези, художниця Катерина Ганейчук.

Усі твори глядачі побачать вперше, – каже художниця Наталія Мелесь. Жінка народилась у Луцьку, живе та працює у Києві. На виставці презентує дві роботи, створені у 2014 році "І буде життя" та "Світло".

У Луцьку відкриється виставка картин на левкасі "Український ґрунт"
Картина Наталії Мелась "І буде життя". Фото: Суспільне Луцьк

Художниця малює картини на левкасі. Каже: нині мало митців використовують цю техніку.

"Левкас – це спеціальний ґрунт, який наноситься на дошку, перед написанням образа. Левкас використовували у середньовічному іконописі. Я готую левкас сама: варю крейду та технічний желатин. Процес триває тиждень", – розповідає художниця.

У Луцьку відкриється виставка картин на левкасі "Український ґрунт"
Художниця Наталія Мелась з картиною виконаною у техніці левкас "Світло". Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Катерини Ганейчук, це друга виставка левкасів на Волині. До участі запросили художників, які працюють в різних регіонах України, але родом з Волині.

Художниця розповідає, що під час організації виставки намагалися максимально показати, як і на чому можна використовувати левкас: "Тут класичні іконописні дошки, фанера, просторові роботи, основу яких складає металевий прут. Я презентую картину "Я є любов" та інсталяцію "Назавжди вільний", де левкас поєднаний із вибійкою на тканому старовинному полотні".

У Луцьку відкриється виставка картин на левкасі "Український ґрунт"
Художниця Катерина Ганейчук з інсталяцією "Назавжди вільний". Фото: Суспільне Луцьк

Наталія Сацик створює сучасні ікони. На виставці презентує "Лік Христа". "Ця робота наближена до класичної ікони, поліптих "Хрест, алегорія життя", який складається з шести картин та інсталяцію "Вісники", це — левкас у пластиці", – говорить вона.

У Луцьку відкриється виставка картин на левкасі "Український ґрунт"
Частина роботи "Лік Хреста" Наталії Сацик. Фото: Суспільне Луцьк

Художниця Оксана Свіжак презентує три роботи. Вони виконані на дерев’яних дошках, які колись використовувались у побуті. "На них сліди людської праці, як от, наприклад, на старій кришці від діжі, де зображена "Чаша", – розповіла художниця.

У Луцьку відкриється виставка картин на левкасі "Український ґрунт"
Кришка від діжі стала елементом мистецтва від художниці Оксани Свіжак. Фото: Суспільне Луцьк

Виставка картин на левкасі у галереї мистецтв триватиме до кінця квітня.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Дізнайтесь більше
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа &quot;Весняне сфумато&quot;
У Запорізькому художньому музеї відкрилася виставка Миколи Іолопа "Весняне сфумато"
&quot;Орган нарешті дочекався&quot;. Філармонія у Харкові відновила свою роботу
"Орган нарешті дочекався". Філармонія у Харкові відновила свою роботу
Гімн у виконанні жителів волинського села набрав понад два мільйони переглядів
Гімн у виконанні жителів волинського села набрав понад два мільйони переглядів
На початок