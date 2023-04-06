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На Волині триває епідрозслідування першого за три роки випадку кору
МЕДИЦИНАРегіони

На Волині триває епідрозслідування першого за три роки випадку кору

Богдана Шевчук
  

На Волині триває епідеміологічне розслідування першого за три роки інфікування кором. Підліток, у якого в березні виявили хворобу, досі перебуває в медзакладі, – розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Нових випадків станом на 7 квітня в області зафіксовано не було. Як занедужав 16-річний підліток ще з'ясовують.

"Під час епідрозслідування встановити, де саме та від кого інфікувався підліток не вдалося. Можливо це пов'язано з тим, що є атипові форми перебігу та легкі форми перебігу кору", – говорить лікарка-епідеміологиня.

Наразі заклад, де вчився підліток – частково працює в дистанційному режимі. 10 квітня учні мають повернутися до навчання.

Довідково: кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.

Що відомо

  • У березні на Волині вперше за три роки зафіксували випадок інфекційного кору. Захворів 16-річний підліток.
  • У двох районах на Волині від початку року зафіксували 15 випадків інфекційного кашлюка. Торік, кажуть епідеміологи, було всього два підтверджені випадки. У 2021-2020 роках – жодного.

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