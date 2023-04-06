Як змінилися читацькі вподобання вінничан після початку повномасштабної війни

З початком повномасштабного вторгнення змінилися читацькі уподобання відвідувачів Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу абонемента Інна Шейкіна. Вінничани зараз більше звертаються до української книги, підбирають для читання твори класиків та сучасних авторів.

Популярністю користуються переклади українською мовою видань іноземних письменників. Після актуалізації фондів бібліотек у зв'язку з агресією РФ проти України книг російською мовою на полицях значно поменшало, каже Інна Шейкіна. Змінилися також і навчальні програми з літератури, тому учнівська та студентська молодь стала більше читати книг українських авторів.

Упродовж дії воєнного стану бібліотека постійно надає вінничанам доступ до інформаційних ресурсів, зокрема для читання друкованих, електронних, аудіо- та відеокниг. Збільшилася кількість таких категорій користувачів, як військовослужбовці та внутрішньо переміщені особи. Для них у закладі запровадили безкоштовне оформлення комплекту читацьких документів.

“Внутрішньо переміщені особи з інших регіонів України, які сьогодні проживають у Вінниці, цікавляться літературою про наш край, його історію і сьогодення. Зважаючи на війну та її жахливі наслідки, громадяни все менше запитують книги російських авторів, і в цьому неабияка заслуга бібліотекарів, які професійно та ненав'язливо рекомендують літературу кожному читачеві відповідно до його уподобань та інтересів”, — каже Інна Шейкіна.

За рік найбільш запитуваними книгами та авторами в обласній бібліотеці були такі видання:

Жанр “сучасна проза”

Дімаров А. “І будуть люди”

Жадан С. “Антена”

Орвел Д. “1984”

Робертс Г. Д. “Шантарам”

Лис В. “Обітниця”

Жанр “любовний роман/мелодрама/сімейна сага”

Гувер К. “Покинь, якщо кохаєш...”

Сняданко Н.“Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки”

Дочинець М.І. “Діти папороті”

Річмонд М. “Шлюбний договір”

Ніколлз Д.“Солодка печаль”

Жанр “детектив/пригоди”

Крісті А.“Смерть на Нілі”

Зузак М. “Глиняний міст”

Графтон С.“Х”

Кокотюха А. А.“Аномальна зона”

Курков А. Ю.“Бікфордів світ”

Жанр “історичний роман”

Кініллі Т.“Список Шиндлера”

Дегтяренко Я.“Олеся між коханням та честю”

Воронський Д. “Самійло Кошич – козак-легенда”

Загребельний П. А. “Диво”

Жанр “фантастика”

Кінг С.“Зелена миля”

Кідрук М. “Жорстоке небо”

Сапковський А.“Відьмак. Хрещення вогнем”

Цисінь Л.“Пам'ять про минуле”

Пратчетт Т. “Жнець”

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