На одному із черкаських автопідприємств відремонтували сотню автобусів для ЗСУ. Перевізник, який обслуговує декілька міських маршрутів, із початку повномасштабної війни допомагає фронту, пояснила директорка підприємства Олена Куниця.

За словами пані Олени, на ініціативу згодилися усі слюсарі та механіки.

Міняти на кардані хрестовини, розбиті втулки, лагодити проблеми з двигуном. Техніка потребує істотного ремонту, і це не дивно, адже автобусам щонайменше 30 років, розповів механік Юрій.

"Ці автобуси, вони вже пройшли фактично два пробіги. Це реліквію дістають", – розповів слюсар-механік Юрій Швиденко.

Ремонтують автобуси для ЗСУ. Суспільне Черкаси

Друге життя таким "реліквіям" дають фахівці черкаського автопідприємства. Раніше ремонтували транспорт для перевезення містян, а зараз ще й лагодять для ЗСУ.

"Поточні ремонти – можна добу, дві. А якщо вже допустимо двигун, то там приходиться і тиждень ждати, тому що його зняти, відремонтувати, замінити, то виходить трішки довше", – розказав Юрій Швиденко.

Каже, що усе роблять безоплатно та з думкою про захисників.

"Є такі хлопці, приїжджають, ми їм робимо роботу, вони питають: що ми вам повинні? Я їм відповідаю: як я можу з вас якусь копійку взяти, коли ви там на передку, а ми тут спимо на ліжку з усіма зручностями, про що я можу думати, я думаю про тих, хто там сидить. І порівнюю наші умови і їхні", – розповів слюсар-механік.

Ремонтують автобуси для ЗСУ. Суспільне Черкаси

Займаються таким ремонтом із початку повномасштабного вторгнення. За цей час підготували для фронту майже сотню автобусів для бійців, розповіла керівниця підприємства Олена Куниця.

"Буває так, що автобуси приїжджають, поїдуть на фронт і підриваються, на жаль на мінах і обстрілюють їх, приїжджають знову і знову. Ну кожен день у нас по 2-3 автобуси є. Ремонтуємо. Інакше не можна. У нас тут живуть діти, онуки, інакше не можна, це Україна для нас", – розповіла пані Олена.

Лагодити на передовій майже не можливо, тому така допомога рятує, пояснив військовий Сергій.

"Я заїхав, без питань прийшов електрик, півтори години – машина зроблена. Зараз складаюся – їду, бо там чекають люди", – розповів військовий ЗСУ Сергій.

Ремонтують автобуси для ЗСУ. Суспільне Черкаси

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