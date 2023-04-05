Майстриня народного мистецтва Валентина Якимович з Турійська Ковельського району провела майстерклас із соломоплетіння в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.

Як розповіла Суспільному методистка обласного науково-методичного центру культури Лідія Клімчук, майстриня володіє елементом нематеріальної культурної спадщини "Соломоплетіння і народна фольклористика Турійщини". Свої знання та вміння жінка передає іншим. Цього разу на майстерклас до обласної наукової бібліотеки прийшли понад 20 учасниць.

Майстриня народного мистецтва навчала соломоплетіння в бібліотеці на Волині. Суспільне Луцьк

Із соломою Валентина Якимович працює 17 років. У Турійську навчає соломоплетіння дітей у шкільному гуртку. Солому для виробів вирощує і заготовляє самостійно: у червні зрізає зелене озиме жито і висушує стебла. Жінка розробила власну методику, аби навчати інших соломоплетіння.

"Дуже-дуже хочу, щоб соломоплетіння жило, поширювалося і щоб якнайбільше людей уміли плести соломою", – каже майстриня.

Майстриня народного мистецтва Валентина Якимович. Фото: Суспільне Луцьк

Серед робіт майстрині, які вона презентувала у бібліотеці, – солом’яні ангели, пташки, квіти та намиста. Каже: найбільше любить плести дзвони. Їх представила у композиції "Благовіст".

Композиція "Благовіст". Фото: Суспільне Луцьк

Щоб обґрунтувати важливість і унікальність традиції соломоплетіння на Турійщині, як елемента нематеріальної культурної спадщини України, досліджували його пів року та готували спеціальний проєкт для реєстру, – каже методистка обласного науково-методичного центру Лідія Клімчук. З її слів, найбільша цінність в елементі нематеріальної культурної спадщини – це люди, які володіють цією майстерністю.

Що відомо

Торік, 25 липня, міністерство культури та інформаційної політики внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України три нові елементи. Серед них – "Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області".

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