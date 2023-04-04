Користь вітаміну С для здоров’я: п'ять фактів від черкаських фахівців

Вітамін С є однією з основних органічних речовин, необхідних для нормального функціонування організму людини, зазначив головний санітарний лікар області Володимир Папач.

Фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб навели п'ять фактів про користь вітаміну С для здоров'я людини.

П'ять фактів про вітамін С

Вітамін С розчиняється у воді і доставляється до тканин організму, але не накопичується у них і доволі швидко виводиться з сечею, тому його потрібно приймати щодня – з їжею або дієтичними добавками.

Вітамін С в організмі забезпечує імунний захист та стабілізацію психічної діяльності, допомагає синтезувати білок колаген, що є основою м’язів, кісток, хрящів, судин, шкіри та всіх тканин організму, прискорює процеси регенерації ран.

Нестача аскорбінової кислоти може призвести до цинги, у людей кровоточать ясна, підвищується втомлюваність, депресивний стан, безсоння, раннє утворення зморшок та проблеми із серцево-судинною системою.

Вітамін С можна отримати лише з їжею рослинного походження. Найбільше його знаходиться в лимонах (38-60 мг/100 г), плодах шипшини (650 мг/100 г), червоного перцю (250 мг/100 г), смородини (200 мг/100 г), зеленій цибулі (100 мг/100 г) тощо.

Вплив вітаміну С на лікування застуди не доведений та, за словами фахівців, потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ та не скорочує тривалість лікування.

Як повідомили у пресслужбі, попит на вітаміни в Україні від початку пандемії суттєво зріс і залишається стабільно високим. Найчастіше українці шукають вітаміни D, С та мікроелемент цинк:

"Причиною зростання такого попиту є поширення інформації про те, що нібито прийом низки вітамінів і мікроелементів знижує ризик ускладнень при COVID-19. Значні дози вітаміну С – понад 1000 міліграмів на добу можуть спричинити діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Ці симптоми зникають після припинення прийому дієтичних добавок вітаміну С".

Фахівці пояснили, які добові норми вітаміну С є для людей різного віку:

для дітей перших 3-х років життя – 30-45 міліграмів,

дошкільнят – 50-60 міліграмів,

підлітків 11-17 років – 70 міліграмів,

дорослих чоловіків (залежно від енерговитрат) – 70-100 міліграмів,

жінок – 70-80 міліграмів,

під час вагітності – 90-100 міліграмів,

при природному вигодовуванні – 110-120 міліграмів на добу.

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