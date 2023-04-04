Чим небезпечна риба зі стихійних ринків – пояснення черкаських фахівців

Риба, куплена на стихійному ринку, несе потенційну небезпеку для здоров’я і життя людей, оскільки не проходить належної ветеринарно-санітарної перевірки.

Про наслідки споживання такого продукту розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області.

"На території Черкащини почастішали випадки незаконного продажу риби та рибопродуктів на стихійних ринках і у невстановлених місцях. Купуючи рибу «з рук», без документів, невідомого походження та невстановленої якості (як правило, це незаконний вилов), покупці підтримують браконьєрів і стимулюють їх до нових правопорушень. Крім того, неорганізовану торгівлю ніхто не контролює. Якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють. Ці продукти не проходять лабораторний контроль, відсутні документи, які свідчать про їх безпеку і якість. Також часто продавці не проходять обов’язкові профілактичні медичні огляди та не мають можливості дотримуватися правил особистої гігієни: торгують із брудними руками, бо помити їх ніде", — розповіли в управлінні.

Купуючи рибу без відповідних документів, люди наражають себе на небезпеку, зокрема, отруєння, інфекційні та паразитарні захворювання та ботулізм.

"Продавці мають право продавати рибу лише за умови підтвердження її придатності — за результатами досліджень державної акредитованої лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, яка знаходиться на продовольчому ринку. У продавців також повинні бути документи, що свідчать про законність її придбання (товарно-транспортна накладна, в якій зазначено, де придбано рибу) та результати лабораторних досліджень", — йдеться у роз'ясненні управління.

У разі купівлі риби, додали фахівці, у першу чергу, слід звернути увагу на її активність:

"Здорова риба активна і не плаває боком. Огляньте очі риби: у свіжої вони прозорі та опуклі, а не побілілі, мутні, і не западають усередину. Підніміть край зябрової пластинки – всередині зябра мають бути яскраво-рожевого або яскраво-червоного кольору. Пластини зябер не мають злипатися, а луска свіжої риби має бути волога. Якщо ж вона суха, ламка, з тріщинами – риба довго лежала без води, а значить – несвіжа. Шкіра якісної риби без пошкоджень, з природним блиском і кольором (не бліда). Якщо шкіра змінила забарвлення, стала тьмяною і липне до рук – цю рибу краще не купувати. Понюхайте вибрану вами тушку – у свіжої риби майже немає запаху. Трохи сильніше він відчувається, якщо підняти зяброву кришку. У будь-якому разі, навіть під зябрами він не має бути неприємним, кислим, тухлим чи віддавати гнилизною".

Живу рибу, наголосили в управлінні, мають продати у день вилову.

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