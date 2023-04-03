"Самим такі складно дістати": Печенізькій громаді передали корм для тварин

Майже 50 тонн кормів для курей і свиней отримала Печенізька громада на Харківщині від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Допомогу роздали понад 400 домашнім господарствам на деокупованій частині громади.

Про це розповів начальник місцевої військової адміністрації Олександр Гусаров.

Людям на деокупованій території Печенізької громади передали корм для тварин. Квітень, 2023. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Серед тих, хто отримав комбікорм, пшеницю та кукурудзу — Петро Коваль, який тримає вдома 45 курей. Раніше чоловік був ветеринарним лікарем. Рідне село Петра Артемівка пробуло під окупацією сім місяців.

Фото: Суспільне Харків

"Ми отримали два мішки для відгодовування бройлерів і мішок фінішного комбікорму для курчат, шість мішків пшениці для свиней і два мішки кукурудзи. Самим такі корми важко дістати", — каже Петро.

"Дуже добре, що дали комбікорм для курчат. Його можна замовити в Печенігах, але знову ж таки — воно дуже дороге"

"По-перше, зараз дуже дорого воно коштує, а нам дали безплатно. Ми з бабусею удвох пенсію отримуємо, ще господарство тримаємо для підтримки. І дітей треба підтримати, онуків", — говорить Петро.

Фото: Суспільне Харків

За його словами, цього корму його тваринам має вистачити на два місяці.

Усього Печенізькій громаді передали 48 тонн корму, говорить начальник місцевої військової адміністрації Олександр Гусаров.

Людям на деокупованій території Печенізької громади передали корм для тварин. Квітень, 2023. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Людям на деокупованій території Печенізької громади передали корм для тварин. Квітень, 2023. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Ті домогосподарства, які страждають від продовольчої кризи, от вони отримають. Ті, що ведуть тільки жінки. Ті господарства, які постраждали від активних бойових дій і мають певні втрати та інші", — пояснює Гусаров.

"Війна показала: ті, хто займаються домашнім господарством, виживають. У людей є можливість завдяки своїй худобі виживати, годувати свої родини"

До Нового Бурлука 95 кг корму передаватиме староста Віра Блоха. До місця, де його видавали, літня пара з села не змогла дістатися, бо немає чим.

Людям на деокупованій території Печенізької громади передали корм для тварин. Квітень, 2023. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Повеземо машиною ще одного нашого односельця. Поки що в нас такої реалізації немає. Щоб купити корми треба їхати в Печеніги", — говорить староста Новобурлуцького округу.

Людям на деокупованій території Печенізької громади передали корм для тварин. Квітень, 2023. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Начальник Печенізької військової адміністрації каже, що жителям віддалених сіл готові доправити мішки комунальним транспортом. Але поки таких запитів не отримували.

Фото: Суспільне Харків

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН загалом роздала корм 13 громадам Харківщини. Йдеться про Нову Водолагу, Мерефу, Краснокутськ, Старовірівську, Коломацьку, Олексіївську, Дергачівську, Печенізьку, Малинівську, Солоницівську, Ізюмську, Сахновщинську та Роганську громади, повідомила керівниця "Харківського обласного центру дорадництва" Світлана Гапоник.

Проєкт з роздачі кормів закінчиться у квітні. Якщо потреба в кормі для тварин буде і надалі, організація може розширити перелік громад.

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