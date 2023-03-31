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Гімн у виконанні жителів волинського села набрав понад два мільйони переглядів
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Гімн у виконанні жителів волинського села набрав понад два мільйони переглядів

Ексклюзивно
Олена Парай
  
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Гімн у виконанні жителів волинського села набрав понад два мільйони переглядів
Жителі села Сокіл, які брали участь у записі ролика до Дня Державного Гімну. Суспільне Луцьк

Понад два мільйони переглядів, понад двісті тисяч лайків та більше чотирьох тисяч коментарів набрало відео жителів села Сокіл Рожищенської громади, які заспівали Гімн України.

Як розповіла Суспільному керівниця місцевого Будинку культури Світлана Гончаревич, ролик відзняла 10 березня, до Дня Державного Гімну. У селі живе пів тисячі людей, до запису відео долучилися майже 20.

Гімн у виконанні жителів волинського села набрав два мільйони переглядів
До співів на відео долучилися 20 жителів села. Суспільне Луцьк

Відео поширила у facebook місцева районна газета, за тиждень ролик став популярним. "Те, що відео набрало таку велику кількість переглядів, і вподобайок, я думаю, те, що наша свідомість, прозріла. І ми дійсно стаємо патріотами своєї країни, не на словах, не в вишиванках, а направду", – говорить Світлана Гончаревич.

Родзинкою відео, – каже Світлана Гончаревич, – стали дві подруги-пенсіонерки Лідія Омелянівна і Тамара Яківна, обом – за сімдесят, вони беруть активну участь у культурному житті села.

Зі слів пенсіонерок, заспівати славень директорка Будинку культури попросила їх біля місцевої крамниці.

Гімн у виконанні жителів волинського села набрав два мільйони переглядів
Пенсіонерки під час інтерв'ю суспільному і на відео, де співали гімн. Суспільне Луцьк

"Ми вийшли з магазину, хліб купляли, підійшла до нас директорка БК, каже: "Чи ви знаєте, яке сьогодні свято"? – Знаємо. Тож телевізор дивимось", – пригадує Лідія Омелянівна.

Потрапила на відео і Оксана Гаврук. Того дня вона вела свою шестирічну доньку у дитячий садок. Каже: донька знає гімн з чотирьох років, заспівали його удвох.

Гімн у виконанні жителів волинського села набрав два мільйони переглядів
Оксана Гаврук під час інтерв'ю Суспільному і на відео із донькою. Суспільне Луцьк

"Йду на репетицію, беру її з собою, я співаю, і вона співає. І вдома співаємо. Я не вірила, я пару раз там перегортала… В захваті, що так люди дивляться, і знають і співають. І навіть член НАТО з Литви, не тільки вподобала, а ще й поширила", – говорить Оксана Гаврук.

Як додала Світлана Гончаревич, усі кого вона просила заспівати на камеру телефона – знали слова Державного Гімну напам’ять і виконували його із задоволенням.

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