24 березня відзначається Всесвітній День боротьби з туберкульозом. Саме в цей день у 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудника цієї хвороби. За 2023 рік захворюваність на туберкульоз у Сумській області зросла на 28,7 %. Кількість захворілих дітей збільшилась у 6,5 раза.

Сумчанин Денис Ревенко захворів на туберкульоз у 2011-му році. Тоді йому було 19. Каже: вважав, що то звичайне ГРВІ, допоки результати аналізів не показали наявність туберкульозу. "Вилікувався і мені потрібно було пройти медкомісію в військомат. Тобто, я навіть не підозрював, що я хворий. Після флюорографії лікарю не сподобалось те, що він побачив і він сказав, що потрібно сходити в тубдиспансер і зробити рентген про всяк випадок, можливо, там просто затемнення якесь на знімку. Коли я прийшов в тубдиспансер, зробив знімок, то там відразу лікар сказав, що я хворий", - розповів чоловік.

Денис Ревенко. Фото Суспільне Суми

За результатами аналізів у Дениса виявили відкриту форму туберкульозу. Два місяці він лікувався вдома, але призначене лікування не подіяло. "Коли вже дізнався, що хвороба мультирезистентна, то я вже ліг в стаціонар. У стаціонарі пролежав близько 5 місяців, поки не прийшов чистий посів, тобто, що я не є людиною, яка може заразити інших людей", - розповів чоловік.

Загалом, курс лікування до повного одужання тривав два з половиною роки, каже Денис. Він щороку робить контрольну флюорографію, бо після захворювання на туберкульоз знаходиться у зоні ризику. "Ніхто від цієї хвороби не застрахований. Наприклад, поки я хворів, поки я не знав, що я хворію, що я є людиною, яка може заразити інших людей, я жив з батьками на той час і слава Богу ніхто не захворів. ", - сказав Денис.

Про перші симптоми туберкульозу, на які слід звернути увагу розповів лікар сімейної медицини Дмитро Демидов: "Це кашель, який триває понад 2-3 тижні. Це підвищена пітливість, слабкість, безпричинна втрата ваги. Також пацієнта турбує підвищена температура тіла 37 і вище градусів без видимої на те причини. Також у пацієнта може з’явитися задишка без значного фізичного навантаження".

Дмитро Демидов. Фото: Суспільне Суми

Хворіють на туберкульоз різні верстви населення, незалежно від соціального статусу. Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом. "Передається він при тривалому перебуванні пацієнта в закритому приміщенні разом із людиною, хворою на туберкульоз, яка кашляє і не отримує лікування. Туберкульоз не передається через обійми, рукостискання, поцілунки. Також не передається при спільному використанні предметів побуту: посуд, постільна білизна, рушники. Також, при споживанні їжі, яку приготував хворий на туберкульоз", - розказав лікар Дмитро Демидов.

За наявності симптомів, слід звернутися до сімейного лікаря або фтизіатра. Про тривалість лікування від туберкульозу лікар каже: "Чим раніше діагностований туберкульоз і на якій стадії і відсоток враження органів, тим час його лікування скорочується. В цілому, це до шести місяців".

Валентина Глиненко. Фото: Суспільне Суми

За 2023 рік захворюваність на туберкульоз у Сумській області зросла на 28,7 %. Кількість захворілих дітей збільшилась у 6,5 разів.

Володимир Збаражський повідомив: "Сумщина у п’ятірці областей за темпами приросту туберкульозу серед всього населення. За темпом приросту туберкульозу серед підлітків 15-17 років Сумська область також входить до топ-5 областей. Однак, серед дітей віком 0-14 років Сумщина — лідер в Україні, набагато відірвавшись від інших регіонів України".

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