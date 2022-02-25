25 лютого на околиці села Левків, що під Житомиром, впав та розірвався боєприпас. Вибух стався у лісосмузі між двома вулицями населеного пункту. У лісосмузі, де стався розрив, на землі лежать уламки боєприпасу, близько десятка посічених та зрубаних дерев. Уламок потрапив у ворота подвір'я пані Наталії.
За її словами, спочатку почули гул, а потім пролунав вибух.
"Гуло, як бозна-що, ми перелякалися, і я сказала всім швидко падати на підлогу у хаті, – розповідає жителька села Левків Наталія. – Ми попадали на землю і закрили вуха. Вже після того вийшли з хати, а там дим почав стелитися над лісосмугою".
Окрім того, кілька уламків впали на городи селян та подвір'я. Після вибуху за кілька кілометрів від лісосмуги побачили військові літаки.
"Ми вискочили з хати, а тут усе горить, – каже житель села Левків Ярослав. – Я побачив, що один літак пролетів дуже низько, другого я не побачив, а хлопці сусіди бачили, що було два літаки. Був вибух і потім одразу літак пролетів над річкою Тетерів, а тут був дуже великий дим".
"Зі слів місцевих жителів, безпілотник ніс якусь ракету чи бомбу, – каже секретар Глибочицької сільської ради Віталій Шпаківський. – Цей безпілотник був збитий нашими "Сушками". Уламки цього безпілотника впали на господарські угіддя, городи на околицях Левкова. Жертв та травмованих немає, пошкоджені брами та город, а також господарська будівля, тобто хлів".
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