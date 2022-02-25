25 лютого на околиці села Левків, що під Житомиром, впав та розірвався боєприпас. Вибух стався у лісосмузі між двома вулицями населеного пункту. У лісосмузі, де стався розрив, на землі лежать уламки боєприпасу, близько десятка посічених та зрубаних дерев. Уламок потрапив у ворота подвір'я пані Наталії.

За її словами, спочатку почули гул, а потім пролунав вибух.

"Гуло, як бозна-що, ми перелякалися, і я сказала всім швидко падати на підлогу у хаті, – розповідає жителька села Левків Наталія. – Ми попадали на землю і закрили вуха. Вже після того вийшли з хати, а там дим почав стелитися над лісосмугою".

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Окрім того, кілька уламків впали на городи селян та подвір'я. Після вибуху за кілька кілометрів від лісосмуги побачили військові літаки.

"Ми вискочили з хати, а тут усе горить, – каже житель села Левків Ярослав. – Я побачив, що один літак пролетів дуже низько, другого я не побачив, а хлопці сусіди бачили, що було два літаки. Був вибух і потім одразу літак пролетів над річкою Тетерів, а тут був дуже великий дим".

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

"Зі слів місцевих жителів, безпілотник ніс якусь ракету чи бомбу, – каже секретар Глибочицької сільської ради Віталій Шпаківський. – Цей безпілотник був збитий нашими "Сушками". Уламки цього безпілотника впали на господарські угіддя, городи на околицях Левкова. Жертв та травмованих немає, пошкоджені брами та город, а також господарська будівля, тобто хлів".

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир

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