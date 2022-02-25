Вибухи та снаряди у Харкові — що каже міськрада

Близько 11:40 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Посеред міста падають снаряди. Людей закликають сховатися в укриттях.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ повідомив, що по Харкову відбувся удар Ураганом та Смерчем по житловому кварталу. Ракета не розірвалася.

Рятувальники виїхали за адресою вул. Пушкінська, 107. Попередньо, в автівку влучив снаряд — речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян. Його промова у тезах:

Громадський транспорт працює в обмеженому режимі, оскільки почалися обстріли. З метою безпеки.

Прошу вас усіх спуститися до метро, підвали, бомбосховища.

Робота тепломереж. Розбито дві станції, робота однієї відновлена, другу перемикатимуть. Близько 70 будинків, які залишилися без тепла, будуть з теплом невдовзі.

Продукти. Попросив мережі супермаркетів працювати, більш-менш вони працюють. Ми маємо складнощі з касирами, багато з них живуть в області, ніхто не може доїхати.

Хліб. "Кулиничі" гарантували поставку хліба.

Інтернет-зв'язок. "Тріолан" майже усюди відновили, точкові проблеми.