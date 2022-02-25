У Харкові снаряди впали у житлових кварталах: чутно періодичні залпи

Близько 11:40 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Посеред міста падають снаряди. Людей закликають сховатися в укриттях.

Повідомлення про небезпеку надійшло від Департаменту цивільного захисту.

За інформацією Суспільного, один снаряд потрапив до квартири. Інший - попередньо, на вулиці Пушкінській, 107 - в автомобіль.

Міський голова Ігор Терехов закликав людей сховатися в укриттях, найкраще - у метрополітені.

Пряма мова Терехова

Громадський транспорт, ми працюємо в обмеженому режимі. У зв'язку з тим, що зараз почалися обстріли, я скоротив рух громадського транспорту. У цілях безпеки. Прошу вас всіх спуститися у станції метрополітену, підвали та бомбосховища.

Робота теплових мереж. У нас було розбито дві станції. Роботу однієї відновлено, інша буде перемикатися, тож скоро ті будинки, яких це торкнулося, - а це близько 70 будинків, скоро будуть з теплом.

Питання забезпечення продовольства. Я звернувся до всіх супермаркетів. І тією чи іншою мірою супермаркети працюють. Так, ми маємо зараз складності з людьми, які працюють на касах - касирами. Тому що багато хто з них живуть у області, а працюють у нас і ніхто не може зараз доїхати до Харкова.

Що стосується забезпечення хлібом, ми звернулися до торговельної мережі "Кулиничі" і вони поставляють хліб. Для цього є всі необхідні компоненти та хліб випікається і буде доставлятися.

Що стосується інтернет-ресурсів, що було з мережі "Тріолан". "Тріолан" доклав, я б сказав, героїчних зусиль і зараз практично всюди мережа відновлена. Точково є проблеми.

Періодичні залпи

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, Харків обстрілюють зі "Смерчів" та "Ураганів". Одна ракета впала біля Кінного ринку, неподалік Академії Нацгвардії.

Харків'яни повідомляють, що чують періодичні залпи. На Нових Будинках — щохвилини по кілька залпів.

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