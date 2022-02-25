У лікарні Сумщини привезли поранених військових. Є невідомі загиблі

Володимир Поцелуєв, Директор Сумської Клінічної лікарні святого Пантелеймона повідомив Суспільному, що наразі у його закладі поранених немає.

В обласній лікарні знаходяться двоє поранених, доставлені з учора. Стан середньої важкості, але, живі.

Сумська військова адміністрація повідомила про результати виїздів бригад екстреної меддопомоги 24 лютого. У Сумській центральній міській лікарні – 7 поранених. До Конотопської ЦРЛ госпіталізовані семеро поранених. До Шосткинської – шестеро. До Охтирської – 12, двоє поранених залишилося на місці, один померлий, троє з госпіталізованих – громадяни Росії. До Лебединської лікарні госпіталізовані двоє військових, ще двоє невідомих в морзі. До Кролевецької міської лікарні – 4. Один поранений помер на місці до приїзду бригади. У Глухівській міській лікарні – 5 госпіталізованих.

У Сумському центрі ЕМД – троє військовослужбовців померли.