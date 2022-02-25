Окупанти не пропускають "Червоний Хрест"

Російські окупанти понад добу обстрілюють Щастя на Луганщині. Семеро людей загинули. Також вони не пропускають у місто МК "Червоний Хрест" для надання допомоги населенню.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Шукаємо міжнародну організацію, яка б зголосилася на допомогу щодо "коридору" під гумпрапорами. А поки російські нелюди не пускають в місто, навіть, Червоний Хрест, аби допомогти населенню", - написав Гайдай.

За його інформацією у місті відсутні водопостачання та електропостачання. Люди сидять у бомбосховищах. Багато житлових будинків зруйновані або згоріли.

Також провести евакуацію людей без отримання гарантій "тиші" не можливо.