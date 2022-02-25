В Охтирці та Тростянці на Сумщині йдуть бої

На Сумщині почався бій в Охтирці зі сторони Писарівки. Про це повідомила радниця голови Сумської ОДА Альона Бояринова.
В Тростянці наразі триває бій проти танків агресора. Про це на своїй сторінці у фесбук повідомив міський голова Юрій Бова.
З 5.40 почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Низах зникло світло і вода. На вулиці важко дихати через дим від дизпалива, розповіли в Сумській ОДА.
В Охтирці вночі обстрілів не було, передає звідти спецкор Суспільного. 24 лютого в передмісті стався бій: понад 30 поранених доставили до лікарні. О 7.03 обстріли припинилися.
Військову техніку окупантів підбили вночі під Конотопом, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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