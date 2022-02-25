Національний банк України заборонив здійснювати будь-які валютні операції в російських або білоруських рублях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку України ухвалило зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану". Зокрема заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції