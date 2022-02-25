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НБУ заборонив банкам усі валютні операції з російськими або білоруськими рублями
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НБУ заборонив банкам усі валютні операції з російськими або білоруськими рублями

Юлія Рябчун
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НБУ заборонив банкам усі валютні операції з російськими або білоруськими рублями

Національний банк України заборонив здійснювати будь-які валютні операції в російських або білоруських рублях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку України ухвалило зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану". Зокрема заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції

  1. з використанням російських рублів та білоруських рублів;
  2. учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцеперебування в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
  3. для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
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