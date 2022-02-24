Брифінг у Житомирській ОДА – підсумки першого дня війни в області

24 лютого о 21.00 у Житомирській ОДА провели брифінг, розповівши про підсумки першого дня війни в області.

Голова ОДА Віталій Бунечко сказав:

що в області створено Раду оборони і Указом Президента – Житомирську військово-цивільну адміністрацію. Буде створено чотири районні військово-цивільні адміністрації. готується подання про це Президенту. Керівника військово-цивільної адміністрації призначать найближчим часом.

зранку 24 лютого після атаки на Озерне загинули шестеро осіб, двоє поранених.

24 лютого зафіксували захід техніки з Білоруського кордону, але техніка не просувається далі вглиб.

приймаються рішення щодо спрощення видачі людям зброї.

ПРО ТЕРОБОРОНУ: Овруч є прикладом організації процесу територіальної самооборони для всієї України.

Овруч є прикладом організації процесу територіальної самооборони для всієї України. На Житомирщині з 24 лютого запровадили КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ з 22.00 до 06.00.

Під час комендантської години буде заборонено пересування вулицями населених пунктів області.

Тво начальника Нацполіції області Олег Трачук:

Ситуація на вулицях Житомира контрольована. Усіх, кого зустрінуть на вулицях в період дії коменданської години, будуть перевіряти і з'ясовувати причину перебування на вулиці. Але нервувати не потрібно.

Хто хоче отримати пропуск, наприклад, журналісти, які працюватимуть під час комендатської години, мають подати заявку до поліції.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

Отримали 57 заявок на дітей, які 25 лютого будуть в садочку.І ще є можливість подати такі заяви тим, кому це потрібно.

Комунальний транспорт буде працювати до 22 години.

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