Брифінг у Житомирській ОДА – підсумки першого дня війни в області

24 лютого о 21.00 у Житомирській ОДА провели брифінг, розповівши про підсумки першого дня війни в області.
Голова ОДА Віталій Бунечко сказав:
- що в області створено Раду оборони і Указом Президента – Житомирську військово-цивільну адміністрацію. Буде створено чотири районні військово-цивільні адміністрації. готується подання про це Президенту. Керівника військово-цивільної адміністрації призначать найближчим часом.
- зранку 24 лютого після атаки на Озерне загинули шестеро осіб, двоє поранених.
- 24 лютого зафіксували захід техніки з Білоруського кордону, але техніка не просувається далі вглиб.
- приймаються рішення щодо спрощення видачі людям зброї.
- ПРО ТЕРОБОРОНУ: Овруч є прикладом організації процесу територіальної самооборони для всієї України.
- На Житомирщині з 24 лютого запровадили КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ з 22.00 до 06.00.
- Під час комендантської години буде заборонено пересування вулицями населених пунктів області.
Тво начальника Нацполіції області Олег Трачук:
- Ситуація на вулицях Житомира контрольована. Усіх, кого зустрінуть на вулицях в період дії коменданської години, будуть перевіряти і з'ясовувати причину перебування на вулиці. Але нервувати не потрібно.
- Хто хоче отримати пропуск, наприклад, журналісти, які працюватимуть під час комендатської години, мають подати заявку до поліції.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин
- Отримали 57 заявок на дітей, які 25 лютого будуть в садочку.І ще є можливість подати такі заяви тим, кому це потрібно.
- Комунальний транспорт буде працювати до 22 години.
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