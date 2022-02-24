В Охтирці відбувається бій, до Тростянця наближається колона

За словами очевидців — розбита військова частина в Охтирці, місто в диму і вогні. Житловий сектор не постраждав. Втрати є, по загиблих поки інформації немає. Інформацію підтвердила радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова.

На своїй сторінці у facebook міський голова Тростянця Юрій Бова написав, що до Тростянця наближається колона військової техніки у складі великої кількості бронетранспортерів, піхоти.

Також за інформацією Юрія Бови, російські війська, більше сотні одиниць воєнної техніки, пройшли через Велику Писарівку, Славгород та інші населенні пункті Великописарівської та Краснопільської територіальних громад.

Зараз триває бій в Охтирці між військовою частиною, нашими підрозділами проти російських окупантів.

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