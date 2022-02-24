Потрібна кров – жителів Житомирщини закликають ставати донорами

Жителів Житомирщини закликають ставати донорами. Директор Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв повідомив Суспільному, що наразі центр крові терміново потребує крові всіх груп.

"Вже зверталися лікарні з півночі області – просять додаткові дози крові. Просимо громадян долучатися до донорства", – каже Чугрієв.

Донорів запрошують приходити за адресами:

м. Житомир, вул. Кибальчича, 16

м. Коростень, вул. Шевченка, 66

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 63

Анатолій Чугрієв каже: якщо збереться велика кількість донорів, то Центр крові може прислали виїзну бригаду у ті міста, де немає офіційних пунктів забору крові.