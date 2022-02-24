Сумський приватний та громадський транспорт з'їхали з маршрутів

Маршрутки та автобуси обласного центра зійшли з маршрутів. Автобуси залучені до виконання спеціальних завдань.

За інформацією відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, щодо КП "Електроавтотранс", то тролейбуси продовжують працювати у звичному режимі.

Що потрібно знати

У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.

У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.

Протирадіаційні укриття в Глухові.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.

Захисні споруди у Лебедині.

Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.

Роменська районна державна адміністрація, разом з переліком протирадіаційних укриттів, опублікувала алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій та перелік потенційно небезпечних місць району.

За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця: