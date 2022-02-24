У Луганскій області оголошено загальну євакуацію. Жителів інших областей просят зберігати спокій та залишатись вдома. Про це Суспільному повідомив голова Луганьскої областної адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро", повідомив Сергій Гайдай.

Цю інформацію Суспільному підтвердили в пресслужбі Луганської ВЦА.

Сергій Гайдай додав, що ті хто не мають можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.

Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.

Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.

Також, міністр оборони Рєзніков просить людей залишатись дома та зберігати спокій.

(прм. редактора це означає, що наразі евакуація триває ЛИШЕ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ).