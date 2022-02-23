Харківська обласна рада перенесла сесію: голова назвала причину

Харківська обласна рада перенесла чергову сесію, яка мала відбутися 24 лютого, на 3 березня.

Цю інформацію Суспільному підтвердила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

За її словами, облраді необхідно доопрацювати бюджет.

"Поки що немає нічого такого критичного, тому ми вирішили з фракціями, якщо треба допрацювати зміни до бюджету, то допрацюємо і будемо вже приймати рішення на сесії, щоб все було спокійно, зміни до бюджету. Тому що там багато напрямків з приводу фінансування і медичних, і з будівництва", — сказала Єгорова-Луценко.

За її словами, перенесення сесії не пов'язане із загрозою РФ.

"Я зараз на роботі, голова адміністрації на роботі. Я нікуди не їду, ми працюємо, перебуваємо на місці і весь цей тиждень будемо працювати. У нас може завтра або цього тижня відбудеться повторно бюджетна комісія, ми проведемо ще кілька комісій, які переглянуть програму, і 3 березня зберемося", — зазначила голова облради.

Раніше в облраді переносили час сесії 24 лютого — з 10:00 до 12:00.

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