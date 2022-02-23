Жителі Сватового вступають до територіальної оборони

Командир Сватівського окремого батальйону територіальної оборони Максим Аксамитовський повідомив, що протягом тижня удвічі зросла кількість охочих вступити до лав підрозділу. Місцевих, які не мають військової спеціальності, зараховують до оперативного резерву. З ними щотижня планують проводити заняття із вогневої, тактичної підготовки, надання медичної допомоги.

"У зв'язку із такою ситуацією вирішив дізнатись, загалом, може якась допомога потрібна", - розповів кандидат на вступ до Сватівського окремого батальйону ТРО Олексій Кравцов.

Сватівський окремий батальйон тероборони почав працювати від початку 2022 року. Нині його основний штат укомплектований майже на 80 відсотків. Більше ніж на третину сформовано оперативний резерв.

"Останні кілька днів набагато збільшилась кількість громадян, які бажають проходити військову службу в оперативному резерві й, що найбільш радує, це те, що ці громадяни є не тільки колишніми військовослужбовцями, але й велика кількість цивільного населення, які до цього не проходили військову службу", - розповів командир Сватівського окремого батальйону територіальної оборони Максим Аксамитовський.

Очільниця міського центру соціальних служб Ірина Кириченко планує поповнити резерв батальйону.

"Доволі багато моїх знайомих жінок цікавилися. І сьогодні я почула відповідь на багато питань. І, думаю, що рішення буде прийнято найближчим часом. Тому що захищати свою родину, свою громаду і врешті–решт знати, що, коли, як потрібно робити, та мати свій куточок відповідальності на випадок надзвичайних обставин, думаю, має кожен", - розповіла директорка міського центру соціальних служб Ірина Кириченко.

У Сватівському окремому батальйоні територіальної оборони проведуть навчальні збори з представниками оперативного резерву. Також для всіх охочих готують заняття із надання невідкладної медичної допомоги.