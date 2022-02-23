У центрі Сум — сутичка між "Нацкорпусом" та "Правим сектором"

У центрі Сум біля будинку облдержадміністрації близько 14.00 сталася сутичка між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором". Інформацію про це Суспільному у телефонній розмові повідомив речник поліції Сумської області — Володимир Крупецьких.

Чоловік зазначив, що на місце події направили слідчо-оперативну групу.

Олексій Пархомчук — сумчанин, став свідком того, що відбувалося поблизу головної площі міста, чоловік показав це на своїй сторінці у прямому ефірі.

Телефоном Суспільному Олексій Пархомчук повідомив, що бачив, як зібралося близько 30 молодиків, після чого він почув декілька звуків схожих на вистріли. Біля скупчення молодиків стояла поліція, яка їх стримувала.

Сергій Супрун — голова "Правого сектору" у Сумській області" завив: "У Сумах фактично почались бойові дії. Під керівництвом Денис Сокура було здійснено напад на мою машину та машину мого побратима. Це трапилося біля Воскресенського собору. Потім ми під'їхали сюди, спілкувалися із поліцією