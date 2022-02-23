Коронавірус зареєстрували ще у 869 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 22 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 869 жителів області. Померли 11 людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 23 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на керівника обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова. 22 лютого лабораторний центр провів 659 досліджень на наявність захворювання – у 869 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще 11 людей:

у Житомирі – п'ятеро чоловіків віком 78, 71, 84, 76 та 80 років, двоє жінок віком 81 та 74 роки;

у Новограді-Волинському – 84-річна жінка;

у Андрушівському районі – 84-річна жінка;

у Ємільчинському районі – 85-річний чоловік;

у Черняхівському районі – 86-річний чоловік.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 530 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

22 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 012 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 191 612 жителів, 165 134 з яких вже одужали.

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