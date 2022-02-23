Коронавірус зареєстрували ще у 869 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 22 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 869 жителів області. Померли 11 людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 23 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на керівника обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова. 22 лютого лабораторний центр провів 659 досліджень на наявність захворювання – у 869 жителів області підтвердили діагноз.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще 11 людей:
- у Житомирі – п'ятеро чоловіків віком 78, 71, 84, 76 та 80 років, двоє жінок віком 81 та 74 роки;
- у Новограді-Волинському – 84-річна жінка;
- у Андрушівському районі – 84-річна жінка;
- у Ємільчинському районі – 85-річний чоловік;
- у Черняхівському районі – 86-річний чоловік.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 530 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
22 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 012 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 191 612 жителів, 165 134 з яких вже одужали.
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