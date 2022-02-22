"Щоб не забути дату весілля" – так сумські молодята пояснюють, чому побралися у паліндромну дату – 22.02.2022. В обласному центрі на весільний рушник цього вівторка стали 30 пар. Поспілкувалися із кількома з них і наші журналісти.

Вікторія та Владислав до весілля зустрічалися пів року. Познайомилася пара випадково. Новоспечений голова родини Боровиків каже, що вони спочатку спеціально під цю дату не підлаштовувалися.

Суспільне Суми

Молодята говорять: "Випадково. - Маємо велике кохання і просто так вийшло. Я забуваю такі дати".

Анастасія та Ігор зустрічалися шість років. Познайомилися вони в інтернеті. Дату 22.02.2022 молодята обрали свідомо.

Суспільне Суми

Анастасія та Ігор розповідають: "Щоб було красиво і щоб запам’яталося. Так склалося, що така дата випала на вівторок. Хотілося на вихідні, але склалося, як склалося. Утім, настрій дуже класний, всупереч погоді".

За словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, 22 лютого 2022 року в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях планують побратися майже 260 пар.

Жінка зазначила: "У Сумській області ми маємо 73 пари, які бажають одружитися. З них 30 – у місті Суми. Якщо взяти класичні дні, коли одружуються, і прив’язати їх до лютого, то ми маємо таку статистику, що десь у середньому 20 шлюбів у день відбувається. Це у п’ятниці та суботи. Якщо брати сьогоднішній день, то ми бачимо, що їх більше втричі. І що цікаво: навіть 14 лютого – це був понеділок, у нас теж одружувалися. Ми мали 17 шлюбів".

Ця кількість весіль не остаточна, бо побратися охочі можуть, скориставшись додатковою послугою "Шлюб за добу", завдяки якій одружитися можна протягом 24 годин.

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