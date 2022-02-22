Рада Європейського Союзу ухвалила оновлені рекомендації щодо обмежень, пов’язаних із несуттєвими подорожами до країн-членів ЄС.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні (22 лютого — ред.) Рада ухвалила оновлену рекомендацію щодо тимчасового обмеження необов'язкових поїздок до ЄС. Внесені поправки є реакцією на розвиток пандемії, збільшення масштабів вакцинації та введення бустерних доз, а також на визнання кількості сертифікатів, що видаються третіми країнами, еквівалентними цифровому сертифікату ЄС про COVID-19", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухваленого документа, обмеження на подорожі повинні застосовуватися з урахуванням як ситуації у третій країні, так і індивідуального статусу людини.

Зокрема, інституція закликає держави Євросоюзу скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС для людей, щеплених вакциною, схваленою ЄС або ВООЗ, за умови, що вони завершили повний курс вакцинації не менш ніж за 14 днів і не більше ніж за 270 днів до прибуття або отримали бустерну дозу щеплення.

"Держави-члени повинні дозволити необов'язкові поїздки для осіб, щеплених вакциною, схваленою ЄС або ВООЗ, одужалих осіб та всіх осіб, які виїжджають із країни, включеної до списку ЄС. Деякі з цих мандрівників можуть застосовувати додаткові заходи, такі як ПЛР-тестування перед поїздкою", — зазначили у Раді ЄС.

При цьому передбачається, що країни ЄС можуть вимагати від осіб, щеплених затвердженою ВООЗ вакциною, проведення негативного ПЛР-тесту не пізніше ніж за 72 години до вильоту, а також застосувати додаткові заходи, такі як карантин або ізоляція.

Негативний ПЛР-тест перед від'їздом також може бути потрібним для осіб, які одужали від COVID-19, а також для осіб, які були вакциновані вакциною, схваленою ЄС, але не мають сертифікату ЄС або еквівалентного сертифікату.

Також країнам ЄС рекомендується відкрити кордони для людей, які одужали від COVID-19 протягом 180 днів до поїздки до Європейського Союзу.

Які правила для дітей

Ухвалений документ рекомендує країнам ЄС дозволити в’їзд дітям старше 6 і молодше 18 років, які відповідають умовам, встановленим для дорослих,

Крім того, решті дітей такого віку має бути дозволено подорожувати з негативним результатом ПЛР-тесту, отриманим не раніше, ніж за 72 години до вильоту. При цьому держави-члени ЄС можуть вимагати додаткового тестування після прибуття, а також карантину або ізоляції.

Водночас до дітей віком до 6 років не повинні застосовуватися жодні тести або додаткові вимоги.

Нові рекомендації почнуть застосовуватись із 1 березня 2022 року.

Європейська комісія 21 грудня 2021 року скоротила термін дії COVID-сертифікатів із 12 до 9 місяців (270 днів).

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