22 лютого під час засідання Шевченківського районного суду у справі обвинувачуваної в умисному вбивстві дитини Ірини Суханової, допитали потерпілих — батьків померлої дівчинки Аліну й Едуарда Гак.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін, який перебував у залі суду.

Запитання потерпілим ставили адвокати обох сторін, прокурор, присяжні та обвинувачувана, яка сьогодні була присутня в залі суду.

Фото Суспільне Запоріжжя Ірина Суханова, обвинувачувана

Зокрема, з’ясовували обставини, при яких Ірина Суханова повідомила про смерть дитини:

"Додому в той день приїхала моя дружина. Ми на порозі почали розмову щодо школи для старшої доньки. Наша розмова перервалася тим, що на телефон дружини подзвонили Вайбером. Жіночий голос холоднокровно сказав: “Ваша дитина мертва, вона вже не дихає”. У дружини почалася істерика", — розповідає Едуард Гак.

Фото Суспільне Запоріжжя Едуард Гак дає покази

Потерпілі зазначили, що вважають Ірину Суханову винною в цьому злочині. За словами їхнього адвоката Теймура Мамедова, вони зі свого боку надали покази про ті обставини, які їм були відомі:

"Ці фактичні обставини необхідні суду для надання оцінки по справі. І для кваліфікації діянь самої обвинувачуваної Суханової. Суд буде в нарадчій кімнаті їх сприймати та робити відповідні висновки".

Фото Суспільне Запоріжжя

Адвокат обвинувачуваної Павло Буділка каже, що, на його думку, потерпіла Аліна Гак надала "дуже цікавий показ": вона не розказала, як годувати дитину:

— 210 грамів суміші я зазвичай їй давала.

— А як приготувати суміш, ви пояснювали?

— Ну, я гадаю, матір двох дітей (про Суханову — ред.) знає, як приготувати суміш. Не пояснювала я це.

Фото Суспільне Запоріжжя Аліна Гак дає покази

Також, як зазначив Павло Буділка жоден з потерпілих не зміг пояснити, чи мав місце умисел: "Тобто у цій справі немає умислу й немає події злочину. Те, що потерпілі, я розумію, що вони в шоку", — каже він.

Як раніше повідомляло Суспільне, 29 травня 2020 року батьки дівчинки, якій був рік та 2 місяці, уперше віддали її на догляд і за годину їм повідомили: «Олесі немає серед живих». Досудове слідство встановило, що 51-річна мешканка вулиці Авраменко облаштувала нелегальний дитячий садок у власній трикімнатній квартирі, не маючи дозвільних документів на подібну діяльність. Жінка розміщувала оголошення про свої послуги на сайті оголошень.

Власниці нелегального дитячого садка повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. 5 червня 2020 року їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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