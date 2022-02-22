Гурт "Kalush Orchestra" поїде на Євробачення від України

Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про те, що гурт "Kalush Orchestra", представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Турині.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", — сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

17 лютого Оргкомітет ухвалив рішення звернутися до гурту "Kalush Orchestra" з пропозицією представляти Україну в Турині, оскільки гурт посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом гурт отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує його участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Італії.

Що відомо

Цьогоріч Євробачення відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.

Нагадаємо, 16 лютого Оргкомітет ухвалив рішення про припинення участі у відборі співачки Alina Pash.

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