У понеділок 21 лютого запоріжанка побачила на Першотравневому кладовищі повалені пам'ятники на могилах своїх родичів. Того ж дня жінка написала заяву до поліції.

Про це 22 лютого повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Випадок стався у Комунарському районі Запоріжжя на вулиці Балка Попова. Там невідомі пошкодили п'ять надгробних пам'ятників. Поліцейські оглянули місце події. Слідчі внесли інформацію до ЄРДР, кваліфікувавши випадок за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" ККУ.

Зловмиснику загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи арешт до пів року, або ж до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

На думку заявниці, випадок має антисемітське підґрунтя. Тож правоохоронці встановлюють підозрюваних та з'ясовують, з якими мотивами вони вчинили наругу над надгробками.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram