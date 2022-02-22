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Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ
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Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ

Лариса Літвицька
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Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ Фото: Державний архів Волинської області

Державний архів на своєму сайті опублікував 44 кримінальних справи несудових органів за 1939-1993 років, – розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документів архіву Любов Коць.

Матеріали стосуються жителів Волині та осіб, затриманих на території області.

Матеріали доступні в рубриці “Електронний архів”. В оприлюднених кримінальних справах – 6 824 аркуші. За словами Любові Коць, у справах репресованих є протоколи обшуків та допитів, постанови про арешт та довідки автобіографічного характеру: “Хто звідки, чи перебуває у партії, чим займався, який вік, сімейний стан, освіта, громадянин якої держави, де і чим займався у період окупації 41-44 роках”.

Державний архів Волині оприлюднив нові 44 кримінальні справи політв`язнів з фонду КДБФото: Державний архів Волинської області

Один з оприлюднених архівом документів

Як розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць, у фонді архіву є ще понад чотири тисячі кримінальних справ, які планують оприлюднити, після оцифрування.

Матеріали різного об`єму – від 24 сторінок до кількох томів. “Це об`ємні справи. Є інформація, нанесена на формат А4, тобто на одну сторіночку, є і зворотами. Це досить клопітка робота, бо багато справ доводиться розшивати, для більш якісного цифрування”, – каже Любов Коць.

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Загалом державний архів Волині вже опублікував 571 архівну кримінальну справу.

Що відомо

  • Державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1951 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 24 архівні кримінальні справи щодо жертв політичних репресій.
  • Влітку 2020 року державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1953 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 257 справ українських націоналістів.
  • У 2021 році оцифрували та оприлюднили документи на пергаменті в держархіві. У колекції вісім документів різних розмірів. Зберігають їх у спеціальних умовах, за відповідної температури та вологості, окремо від паперового архіву.
  • Влітку 2021-го в держархів Волині передали на зберігання 2 098 особистих документів дисидента, політв’язня та публіциста Миколи Коца. Документи зберігатимуться у фонді архіву за усним заповітом волинянина.
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