Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ

Державний архів на своєму сайті опублікував 44 кримінальних справи несудових органів за 1939-1993 років, – розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документів архіву Любов Коць.
Матеріали стосуються жителів Волині та осіб, затриманих на території області.
Матеріали доступні в рубриці “Електронний архів”. В оприлюднених кримінальних справах – 6 824 аркуші. За словами Любові Коць, у справах репресованих є протоколи обшуків та допитів, постанови про арешт та довідки автобіографічного характеру: “Хто звідки, чи перебуває у партії, чим займався, який вік, сімейний стан, освіта, громадянин якої держави, де і чим займався у період окупації 41-44 роках”.
Як розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць, у фонді архіву є ще понад чотири тисячі кримінальних справ, які планують оприлюднити, після оцифрування.
Матеріали різного об`єму – від 24 сторінок до кількох томів. “Це об`ємні справи. Є інформація, нанесена на формат А4, тобто на одну сторіночку, є і зворотами. Це досить клопітка робота, бо багато справ доводиться розшивати, для більш якісного цифрування”, – каже Любов Коць.
Читайте також: "Волинянам розповіли, як шукати інформацію про репресованих родичів"
Загалом державний архів Волині вже опублікував 571 архівну кримінальну справу.
Що відомо
- Державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1951 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 24 архівні кримінальні справи щодо жертв політичних репресій.
- Влітку 2020 року державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1953 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 257 справ українських націоналістів.
- У 2021 році оцифрували та оприлюднили документи на пергаменті в держархіві. У колекції вісім документів різних розмірів. Зберігають їх у спеціальних умовах, за відповідної температури та вологості, окремо від паперового архіву.
- Влітку 2021-го в держархів Волині передали на зберігання 2 098 особистих документів дисидента, політв’язня та публіциста Миколи Коца. Документи зберігатимуться у фонді архіву за усним заповітом волинянина.