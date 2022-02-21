На Житомирщині у 26 артилерійській бригаді розробили психологічну смугу перешкод

У Бердичеві в 26 окремій артилерійська бригада імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича розробили психологічну смугу перешкод. Про це Суспільному розповів заступник командира дивізіону з морально-психологічного забезпечення з позивним "Братішка".

За його словами, долаючи цю смугу перешкод воїни підтримують свою фізичну форму, а також вчаться правильно діяти під час бойових завдань.

"Починається смуга перешкод з того, що військові переповзають під колючим дротом, – каже заступник командира дивізіону. – Далі проходять ділянку з покришок, через кожну мають переступити. Потім йде вовча нора, проскочити її просто не вийде, бо вона дуже вузька. Для реалістичності подій біля нори стоїть наглядач, який починає кричати, сипати землю, щоб посилити ефект".

Фото: Суспільне Житомир "Братішка", заступник командира дивізіону

Складається психологічна смуга перешкод з 15 різних локацій, які поєднані між собою. Протяжність смуги перешкод – пів кілометра.

"Здається, що це не так багато, але через насиченість подіями, які відбуваються на цій смузі, це дуже важко, по-перше, психологічно, а по – друге, фізично. Потрібно проходити дуже багато різних локацій, де на тебе ще й психологічно тиснуть", – сказав "Братішка".

Фото: Суспільне Житомир Елемент смуги перешкод

Фото: Суспільне Житомир

Процес подолання цієї психологічної смуги перешкод ускладнюється додатковими завданнями.

"Військовослужбовці можуть діяти на зараженій місцевості, оскільки ми артилеристи, потрібно завантажувати та розвантажувати боєприпаси. Відповідно, це потрібно робити швидко. По тому, як людина буде це робити, бачимо, чи зможе діяти в тих чи інших випадках. Для того, щоб навчити воїнів накладати джгут, для реалістичності можуть полити ногу, наприклад, свинячою кров’ю", – розповів заступник командира дивізіону.

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