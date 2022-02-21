Сватівський окремий батальйон територіальної оборони зняв відеоролик до міжнародного Дня рідної мови. Для зйомок бійці обрали вірш Ліни Костенко "Крила". Командир Сватівського батальйону тероборони Максим розповів Суспільному, як проходив творчий процес та наскільки поповнився склад батальйону тероборони.

Знімальна група окремого батальйону територіальної оборони запропонувала прочитати по черзі "Крила" Ліни Костенко волонтерам, керівникам райадміністрації та райради. Також рядки вірша читали діти військовослужбовців та представники громадськості.

Суспільне Донбас Сватівський батальйон тероборони зняв відеоролик до Дня рідної мови

За словами командира батальйону, цією поетичною акцією підрозділ ще й популяризує свою роботу.

"Українська мова, в першу чергу, це наша рідна мова, яка являється основним показником розуміння і ставлення до України, як до рідної Батьківщини, як до рідної країни", — говорить Максим.

Як повідомив Суспільному Максим, нині Сватівський батальйон тероборони сформований на 80%.

"Серед військовослужбовців батальйону територіальної оборони більша частина зараз, на цей момент, проходили службу на сході держави. Ми брали участь в бойових діях. На цей момент вони передають свій досвід", — розповів Максим.

Суспільне Донбас Рядки вірша Ліни Костенко також читали діти військовослужбовців

Один з бійців тероборони — військовослужбовець Сергій. За словами Сергія, з 2015-го року, його призвали до українського війська, під час четвертої хвилі мобілізації.

"Коли час настав воєнний і у твоїй Батьківщині й точно так і твоїй родині твоїм дітям загрожує вторгнення держави-агресора то обов'язок кожного чоловіка України ставати на захист своєї держави, свого дому, своєї сім'ї. В цьому році почув, що батальйон набирається, знову вирішив прийти в батальйон тому, що маю певні знання, певний досвід. Можу навчати своїх сержантів, солдат офіцерів певним бойовим наукам і взагалі передавати те, що знаю сам", — розповів Сергій.

Що відомо

Відеоролик Сватівського батальйону тероборони, до Дня рідної мови, за перші чотири години зібрав на YouTube близько двохсот переглядів.

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