Підготовчі курси та програми. Де можна вивчати українську у Сумах

Цитує Шевченка та вивчив мову за шість місяців – так про знання української розповідає студент із Коморських островів Ісмаел Моустрадране. Він навчається у Сумському аграрному університеті. Суспільне поцікавилось, де навчають іноземців української мови та як можна її вдосконалювати у Сумах.

Підготовче відділення для іноземних студентів

Ісмаел Моустрадране приїхав в Суми з Коморських островів (Східна Африка). Він три роки вивчає українську мову в Сумському аграрному університеті. Цей іноземний студент вільно декламує вірші Тараса Шевченка.

Юнак – майбутній енергетик і знає чотири мови (українську, коморську, французьку та англійську).

"Як кожна мова, я думаю, що українська мова може бути складною. Коли я сюди приїхав, то починав навчатися на підготовчому факультеті, щоб у мене була можливість навчатися в університеті. Тобто я за шість місяців вивчив мову, щоб її розуміти і писати нею", - говорить він.

Суспільне Суми

За словами викладачки кафедри іноземних мов Юлії Лущик, підготовче відділення у цьому університеті працює з 2011 року. Тут студентів із різних країн української вчать з алфавіту.

"Для якихось національностей більш складною є українська фонетика. Важко вимовляти, наприклад: звук "и". Для когось важко засвоювати різноманіття української лексики або українську граматику. Якщо порівнювати з англійською мовою, то в англійській мові тільки два відмінки, а в українській мові їх сім", - говорить Юлія.

Суспільне Суми

Лінгвістичний центр та курси для охочих

Навчають української іноземних студентів і у Сумському державному університеті. Окрім того, тут вдосконалюють володіння рідної мови і охочі, розповідає директор департаменту по роботі з персоналом Дмитро Циганюк.

"Перша частина – це наші студенти, майбутні студенти, підготовче відділення з числа іноземців. Вони навчаються у лінгвістичному центрі слов’янських мов, який функціонує вже понад 10 років у нашому університеті. І це студенти з понад десяти країн. Ми навчаємо і службовців, і наших викладачів, щоб удосконалити свій рівень української мови, і всіх охочих", - говорить він. У 2021 році навчання на таких курсах пройшли 300 людей.

Суспільне Суми

Програми для вчителів та держслужбовців

У педагогічному університеті Сум викладачі розробили спеціальні програми для вдосконалення мови як для вчителів, так і держслужбовців, розповіла викладачка кафедри української мови та літератури Ольга Рудь.

"У нас в університеті розроблена програма курсів для осіб споживчої сфери, але, на превеликий жаль, попиту немає. Програма розроблена, оголошення розміщено на сайті університету, але немає такого запиту. Зацікавлення особливо було велике у 2019-2020 роках, щодо нових змін у редакції нового українського правопису", - говорить вона.

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