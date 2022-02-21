Пілот е-гривні запустять до кінця року — Мінцифра

Міністерство цифрової трансформації планує запустити пілот електронної гривні вже у 2022 році.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Два тижні тому була зустріч з головою Нацбанку, де наші команди нам презентували дорожню карту, яка вже погоджена і Нацбанком, і Мінфіном, і нами. В цьому році ми запустимо пілот — вже три компанії пішли розробляти електронну гривню. Тобто робити пілоти, кейси — ми будемо обирати, хто найкраще розробить", — повідомив міністр.

Міністр розповів, що до кінця року буде готовий пілотний проєкт. Таким чином у державних підприємствах, що підпорядковуються міністерству цифрової трансформації зарплатню почнуть виплачувати у е-гривнях.

До кінця 2023 року планується завершити тестування проєкту та підготувати його до повноцінного запуску.

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