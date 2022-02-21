Найчастішими причинами смертей на Сумщині у 2021 році стали хвороби системи кровообігу, як і в попередні роки. До причин смерті додався також коронавірус. Звіт про це опублікували 22 лютого на сайті головного управління статистики у Сумській області.

Ми порівняли цю інформацію з минулорічною та з даними управління охорони здоров'я за 2019 рік, які Суспільне отримало у відповіді на інформаційний запит.

Загалом в області у 2021 році померли 20863 людини. Це на понад тисячу більше, ніж у 2020 році, та на понад 3 тисячі більше, ніж у 2019-му.

Найчастішими причинами смерті, як і в попередні роки, є серцево-судинні захворювання та інсульти. На відміну від попередніх років, на другому місці у 2021 році, причиною великої кількості смертей став коронавірус. У 2020-2019 роках на другому місці була онкологія.

Хвороби систем кровообігу

У 2021 році від хвороб систем кровообігу померли 12549 людей. Це приблизно стільки ж , як і в попередній рік.

До цих хвороб відносять ішемічну хворобу серця (причина 6059 смертей), цереброваскулярні хвороби (5915 смертей) та алкогольну кардіоміопатію (100 смертей).

Коронавірус

Від коронавірусу у 2021 році на Сумщині померли 2501 людина. У 2020-му зафіксували 552 смерті. Ця причина смертей з'явилася в статистиці у 2020 році, до цього її не було.

Новоутворення

Від новоутворень у 2021 році померли 2295 людей. Майже всі ці смерті були спричинені злоякісними новоутвореннями. Це на понад сотню людей менше, ніж 2020 року, і на 200 менше, ніж 2019-го.

Зовнішні причини

Під поняттям "зовнішні причини смерті" у статистиці означені причини, які не стосуються хвороб. Це смерті через транспортні аварії, загибель людей на воді, у пожежах, від диму, випадкові отруєння, від алкоголю, суїцид, а також смерті через травми, нанесені іншими особами, та вбивства.

Через такі причини у 2021 році померли 990 людей. Це приблизно стільки ж, як і в попередні роки.

Хвороби органів травлення

Хвороби органів травлення стали причиною смертей 723-ох людей. З них 98 померли через алкогольну хворобу печінки.

У 2020 році ці хвороби стали причинами 653-ох смертей, у 2019-му - 661.

Хвороби органів дихання

Від хвороб дихальної системи на Сумщині у 2021 році померли 520 людей. З них від грипу і пневмонії - 320 людей. У 2020 році померли від таких хвороб 473 людини. У 2019 році - ще менше - 396 людей в області.

Інші причини

некласифіковані випадки смертей, при яких виявлені відхилення від норми у клінічних і лабораторних дослідженнях - 645,

від хвороб нервової системи померли 314 людей,

від туберкульозу померли 89 людей (це на 6 менше, ніж 2020 року),

від хвороб сечостатевої системи - 57 людей,

від хвороб ендокринної системи - 51 (у т.ч. цукрового діабету - 45),

від розладів психіки та поведінки, в тому числі спричинених алкоголем - 28 людей,

від вроджених вад розвитку - 20 людей,

від певних станів у перинатальному періоді - 20,

від ВІЛ - 18 людей (це на 11 людей менше, ніж 2020 року),

від хвороб шкіри - 13 людей,

від хвороб кістково-м'язової системи - 11 людей,

від хвороб крові й кровотворних органів - 5 людей,

під час чи після пологів - 1 людина.

Що відомо

Загалом населення Сумської області у 2021 році скоротилося на 17680 людей (природне скорочення складає 15379 людей, міграційне - 2301).

За 2021 рік народилися на Сумщині 5484 дитини. Це на пів тисячі менше, ніж минулого року.

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