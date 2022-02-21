У Луцьку відновили ремонт проспекту Волі. Чи будуть його знову перекривати

У Луцьку після зимових морозів відновили ремонтні роботи на проспекті Волі. 21 лютого майстри розпочали роботу на тротуарах, – розповів Суспільному керівник департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.

Рух проїжджою частиною наразі не перекритий. В різних місцях вздовж проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану тривають підготовчі роботи: вантажівки возять будматеріали, майстри встановлюють бордюри та готують основу під вкладання бруківки.

Суспільне Волинь

Робітник Олександр розповів: на дорозі поставили знаки, аби водії об'їжджали територію, де проводять земельні роботи. Водій копача Сергій каже: зняли старий шар асфальту та готують траншею під поребрик.

Суспільне Волинь

Заступниця директора Волинської обласної бібліотеки для дітей Людмила Хілуха зазначила, що ремонту тротуарів біля книгозбірні чекали давно, тому до тимчасових незручностей ставляться з розумінням.

"Це тільки сьогодні зранку розрили й така ситуація, ще й дощ пішов, а до того, тут був жахливий асфальт. Враховуючи, що ми багато заходів проводимо на вулиці, діти малюють, бігають, тому чекаємо з нетерпінням, що буде гарна бруківка й нам буде зручно", – каже жінка.

Ремонт проспекту Волі передбачатиме тимчасове перекриття дорожнього руху, аби вкласти верхній шар асфальтобетону, – зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк. Коли саме перекриють рух – ще не вирішили, – додав посадовець.

"Тривають підготовчі роботи, зачистка, вирівнювання, чорнові роботи, що дозволяє погода та стан ґрунтів. У планах цього року завершити капремонт цього року, тротуарне покриття, озеленення, лавки та освітлення", – говорить

На реконструкцію проспекту Волі витратять понад 90 мільйонів гривень, – додав Микола Осіюк.

Що відомо

Торік проспект Волі був перекритий понад чотири місяці через ремонт. Реконструкцію проїжджої частини проспекту Волі розпочали 31 травня, коли запровадили односторонній рух в напрямку Київського майдану.

У серпні робітники підрядної організації робили фрезерування другої частини проспекту Волі, знімали верхній шар старого покриття і готувати об'єкт до асфальтування. Загальна товщина нового дорожнього покриття становитиме 70 сантиметрів.

Кошторис на капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів на проспекті Волі зріс приблизно на 40 мільйонів гривень через проведення додаткових робіт на об'єкті.

З 18 жовтня відкрили рух для громадського та приватного транспорту на проспекті Волі. На головній транспортній вулиці Луцька продовжили облаштовувати місця для паркування, велодоріжки й тротуари.

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