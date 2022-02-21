Залишив фермерство та пішов на фронт. Олексій Чабан. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Коли у 2014 році почалася війна, Олексій Чабан був фермером та працював на Дніпропетровщині. Він вирішив, що не буде стояти осторонь, та пішов добровольцем захищати Україну.

Спершу Олексія не хотіли брати на службу, оскільки чоловіку було вже майже 50 років та він мав чотирьох дітей.

"Минув деякий час, декілька тижнів, а ситуація посилюється. І раптом мені дзвонять, говорять: "Ви ж танкіст?". Я кажу: "Так", — "Конче потрібні танкісти. Приїжджайте до військкомату о десятій з речами, ми вас розподілимо".

Олексій став командиром танкового взводу. На фронті подружився з піхотинцями, з якими воювали пліч-о-пліч біля Дебальцевого.

"Приходять, кажуть: "Ми вас запрошуємо сьогодні на вечерю. Ми кажемо: "А що у вас там таке вечеряти?". Тепла ніч, зірки такі, ми їмо ці деруни. І тут бачимо — починається обстріл. Просто над нами ми бачимо, як летять "гради" кудись далі. Ніхто й вухом не повів — сидять, їдять деруни і розмовляють", — згадує військовий.

Разом із піхотинцями танковий взвод Олексія проходив "бойове хрещення". Екіпаж Олексія підбив ворожий танк. Разом із піхотою 128 ОГШБР взяли трофейний танк та БМП.

1 лютого 2015 року ворог почав наступ на сусідній взводно-опорний пункт. Взвод Олексія вступив у бій, допомагаючи відбивати атаку. Наступ вдалося відбити, але не обійшлося без бойових втрат.

Дивіться історію Олексія та його побратимів у документальному фільмі "Спекотний лютий 2015".

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