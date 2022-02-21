Генконсульство РФ в Одесі припинило приймати заявки через "оптимізацію штату"

Генконсульство Росії в Одесі припинило приймати записи на відвідування, пояснивши це оптимізацією штату, аналогічними діями інших країн та несприятливою епідеміологічною ситуацією. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили у консульстві, прийом відвідувачів, що вже записалися, здійснюватимуть строго відповідно до призначеної дати й часу. Людей, чиї готові документи зберігаються в установі, просять забрати їх якомога швидше: в понеділок, вівторок, череду чи п'ятницю з 9:00 до 12:45. Також у пресслужбі відомства повідомили, що 23 лютого, 7 та 8 березня консульство буде зачинене.

Так, недоступними стануть послуги:

отримання посвідки на тимчасове проживання;

отримання візи;

нотаріальні дії;

виготовлення паспортів строком дії 5 років для осіб, старших 14 років;

прийом документів на зміну імені;

виїзні консульські обслуговування.

У консульстві також рекомендують розглянути можливість обміну закордонного паспорта в Росії, адже гарантій своєчасного доставлення документів, за даними пресслужби, немає.

Для розв'язання будь-яких питань у відомстві просять писати на електронну пошту [email protected], а для термінової подачі документів звертатися до консульств у Києві.

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