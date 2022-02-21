На Чемпіонаті України волинські легкоатлети здобули п'ять медалей

Волинські спортсмени здобули дві золотих, дві срібних та одну бронзову нагороди на зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань, – розповів Суспільному заслужений тренер України Роман Черкашин.

У змаганнях взяли участь 20 команд з усієї країни. Фінал чемпіонату відбувся 20 лютого в місті Мукачево.

Зі слів тренера, золотою призеркою стала Олена Хамаза, яка виступала у категорії U-23 метнула молот (4 кг) із результатом 57.93 м. Бронзу у цій же віковій категорії здобула Юлія Шатохіна із результатом 57, 26 м. До Чемпіонату України легкоатлетку готували Ясинецький Віталій та Роман Черкашин.

Фото: Facebook/Лєна Хамаза

"Тренування щодня, по два рази. Зранку метання, імітаційні вправи, ввечері — штанга, знову імітація. Крім четверга і неділі. Це вихідні", – розповів тренер.

За словами Романа Черкашина Олена Хамаза поїде на Кубок Європи із метань, який відбудеться у Португалії.

Майстер спорту міжнародного класу Ірина Климець виборола срібло у дорослій категорії, спортсменка метнула молот (4 кг) на дистанцію 66, 72 м. Тренують спортсменку Роман Черкашин та Ярослав Чмир.

У метанні молота (5 кг) серед юнаків срібло здобув сімнадцятирічний Євгеній Літвін із результатом 66, 91 м. Як розповів Роман Черкашин, легкоатлет здав норматив на участь в Чемпіонаті Європи: “62, 50 — це є відбірковий норматив для чемпіонату Європи, який буде проходити влітку, в Ізраїлі. Він цей норматив виконав”.

Фото: Facebook/Roman Cherkashin

У метанні списа (800 г) серед юніорів золото здобув спортсмен волинської ДЮСШ № 3 Максим Троцюк із результатом 58.62 м.

На чемпіонаті України Волинь представляли 11 спортсменів, наша збірна легкоатлетів здобула четверте місце у загальному заліку, серед 20 команд з усієї України, набравши 671 очко. За словами тренера Романа Черкашина, перевагою інших команд стала більша кількість спортсменів у їхньому складі: “Ми на 70 очок від Києва відстали, у Києва 29 людей. Знову ж таки кількістю взяли, а ми – 11 спортсменів, ми брали більше якістю”.

Призові місця у загальному заліку здобули команди із Дніпропетровської і Черкаської області та Києва.

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