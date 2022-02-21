Поліцейські Шостки знайшли та затримали раніше судимого 45-річного місцевого жителя. Його підозрюють у крадіжці золота та грошей з будинку жительки Шостки у 2021 році. Про це йдеться на сайті Нацполіції Сумщини.

За інформацією поліції, в жовтні минулого року 45-річний шосткинець заліз у вікно до будинку 61-річної жительки Шостки, коли її не було вдома. Там чоловік знайшов сейф з грошима та золотими прикрасами. З допомогою електроінструменту він розрізав сейф та забрав увесь його вміст. Загальна сума його крадіжки — 997 500 гривень.

Викрадачем виявився знайомий потерпілої. Після обшуку у його домівці, поліцейські знайшли там речові докази причетності до злочину. Частину викрадених ювелірних виробів він продав у ломбард.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого статтею 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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