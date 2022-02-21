В Україну з Олімпіади повернулася збірна з біатлону

В Україну з Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні повернулася збірна з біатлону. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Збірну зустріли родичі та колеги спортсменів.
Найкращий результат України на олімпійських іграх у Пекіні з біатлону показала спортсменка Юлія Джима. У масстарті біатлоністка посіла сьоме місце. Для біатлоністки Дар’ї Блашко її перші олімпійські ігри так і не стартували. Спортсменка отримала позитивний тест на коронавірус і всі змагання провела на самоізоляції в готелі.
Останньою біатлонною гонкою олімпіади у Пекіні став чоловічий масстарт. Від України змагалися Дмитро Підручний та Артем Прима. Підручний посів 24 місце, Прима 28. Для обох спортсменів це треті олімпійські ігри в кар'єрі.
На цьогорічних змаганнях біатлоністи поліпшили результати у гонках переслідування. До Пекіна найкращим результатом Дмитра Підручного було 21-ше місце, на цій олімпіаді спортсмен посів 13 місце. Артем Прима на олімпійських іграх був 32 у гонці переслідування, цьогоріч посів 15 позицію.
Як розповів Суспільному Артем Прима, для нього цьогорічні ігри були дещо екстремальними: вплинули висота і погода.
“1720 метрів була найвища точка на дистанції. Плюс сильний мороз… Сильний поривчастий вітер. ле казати, що це все вплинуло — теж неправильно… Я вважаю, що підійшов не зовсім правильно з технічного плану стрільби”, — сказав Артем Прима.
Що відомо
- Україна виборола одну медаль на Зимовій Олімпіаді-2022. Володарем «срібла» став фристайліст Олександр Абраменко — це зробило його найуспішнішим українським спортсменом в історії Зимових ігор. Раніше він уже мав золоту нагороду Олімпіади.
- Одразу 12 олімпійців здобули три та більше медалі в Пекіні. Найтитулованішим став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, який виграв п'ять медалей, чотири з них — золоті.
- Переможцем медального заліку Олімпіади стала Норвегія, яка закінчила виступи з новим рекордом за кількістю золотих медалей — норвежці отримали 16 нагород.
- Цьогоріч у Пекіні встановили вісім світових рекордів. Останній рекорд побили у фігурному катанні олімпійські чемпіони Суй Веньцзін та Хань Цун.
- Одразу дві українські атлетки здали позитивні тести на допінг — лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько. Камінська повідомила, що закінчує кар'єру через новину про допінг, а у справі Гунько федерація бобслею України заявила, що "буде боротися".
- В останній день Олімпіади-2022 відбулася урочиста церемонія закриття Ігор у Пекіні. Вона пройшла за участі України: синьо-жовтий прапор винесла біатлоністка Олена Білосюк.
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