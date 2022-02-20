Громадянин Молдови намагався перевезти через пункт пропуску "Бачівськ", що на Сумщині, 3 кілограми незадекларованих ювелірних виробів. Про це 20 лютого повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

Фото - ДПСУ

Ювелірні вироби виявили під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Sprinter, на якому в’їжджав в Україну чоловік.13 пакунків митники і прикордонники знайшли в одній із валіз. У пакунках знаходились каблучки, сережки, підвіски, кольє та брошки з металу білого та жовтого кольорів.

Усього нарахували 1218 виробів. Чи є серед них вироби з дорогоцінних металів, встановить експертиза, повідомили в ДПСУ.

Усі незадекларовані вироби митники вилучили.

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